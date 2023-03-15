Законопроєкт про розмитнення авто в "Дії" повторно подадуть на розгляд Ради

Законопроєкт про розмитнення транспортних засобів через застосунок "Дія" за новою формулою зареєструють у Верховній Раді повторно.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Business Breakfast "Форбс Україна", передає Інтерфакс-Україна.

"В цьому напрямі ми точно прийдемо до результату. Наразі переподаємо проєкт", - сказав він.

За словами міністра, планується задіяти громадськість і виносити питання в публічну площину, щоб "дотиснути" це питання.

У лютому у Раді провалили голосування за ухвалення за основу законопроєктів №7466 і №7468 про митне оформлення транспортних засобів (ТЗ) через застосунок "Дія" і за новою формулою. Вони набрали по 212 і 206 голосів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Раніше голова Мінцири зазначав, що розмитнення авто в декілька кліків у "Дії" зробить послугу простою та антикорупційною, оскільки така процедура передбачає людський фактор.

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