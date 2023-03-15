У Києві та в 5 областях зберігаються мережеві обмеження – "Укренерго"

Cпоживання електроенергії зберігається на рівні робочого дня. При цьому зберігаються мережеві обмеження у 5 областях та в Києві.

Про це заявили в "Укренерго".

Зазначається, що працюють усі види електростанцій.

"Все ще триває водопілля, тож активно працюють гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Відновлено роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генеруючих потужностей в енергосистемі.

Також триває незначний імпорт електроенергії", - йдеться у повідомленні.

При цьому зберігаються мережеві обмеження на Житомирщині та Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано найважчих пошкоджень мережам, підкреслили в "Укренерго".

Також все ще наявні мережеві обмеження на Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві.

"У зв’язку з цим при зростанні споживання у цих регіонах можливі обмеження споживання для уникнення перевантаження наявного у роботі обладнання та аварій.

Для відновлення надійності електропостачання великих обласних центрів до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення, треба більше часу. Енергетики цілодобово працюють над цим. В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", - додали в компанії.

Також підкреслюється, що складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту. Зокрема, у вівторок було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині, а також на Херсонщині.

"На Одещині "Укренерго" завершило аварійно-відновлювальні роботи. Тривають роботи з підвищення надійності живлення.

Також продовжуються відновлювальні роботи на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими атаками. Ми робимо усе можливе, щоб якомога швидше відновити надійність електропостачання", - резюмували в "Укренерго".

Нагадаємо:

У середу енергосистема продовжує працювати майже без обмежень споживачів та має резерв потужності, нетривалі відключення можливі на Житомирщині та Київщині, заявили в Міенерго.

Економічна правда