Енергосистема працює з резервом потужності – Міненерго
Середа, 15 березня 2023, 09:56
У середу енергосистема продовжує працювати майже без обмежень споживачів та має резерв потужності, нетривалі відключення можливі на Житомирщині та Київщині.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра енергетики Германа Галущенка.
Зазначається, що внаслідок пошкоджень енергомережі та їхніх ремонтів у деяких регіонах, зокрема на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії.
Протягом останньої доби електропостачання було відновлено для постраждалих від ворожих обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей.