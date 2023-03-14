Консультації щодо продовження "зернової угоди" тривають - ООН

В ООН заявили, що консультації щодо продовження чорноморської "зернової ініціативи" тривають.

Про це повідомляє yahoo.news.

"Організація Об'єднаних Націй зробить усе можливе, щоб зберегти цілісність угоди та забезпечити її безперервність. Консультації... з усіма сторонами і на різних рівнях тривають", - сказав журналістам речник Управління ООН з координації гуманітарних питань Єнс Лаерке.

Коментарі Лаерке прозвучали після одноденної зустрічі в Женеві між високопосадовцями Росії та ООН, яка завершилася тим, що Москва оголосила, що не буде проти продовження так званої чорноморської "зернової ініціативи". Однак Росія погодилась продовжити угоду, термін дії якої завершується в суботу, 18 березня, лише на половину 120-денного періоду початкової угоди - 60 днів.

Україна заявила, що це "суперечить" початковій угоді, але не відхилила пропозицію.

"Це хороша угода... Вона дуже добре впливає на світові ціни на продовольство, знижуючи їх, надаючи продовольство на ринок у потрібні місця", — сказав речник ООН.

Однак залишається незрозумілим, до чого призведуть подальші консультації - Лаерке відповів на запитання журналістів, що не може сказати, чого чекати 18 березня.

Нагадуємо:

Контракт на експорт українського зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 березня.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачання зерна на світові ринки.

Ініціатива була започаткована за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини в липні минулого року, а в листопаді її було продовжено.

Росія заявляє, що "зернова ініціатива" була продовжена на 60 днів та назвала це "жестом доброї волі" зі свого боку, водночас українська сторона поки не підтверджує заяви РФ.

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