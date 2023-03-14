Крах SVB не мав значного впливу на китайські фондові ринки – Bloomberg

Китайські фондові ринки були помітно незворушними на тлі глобальних ринкових потрясінь, викликаних наслідками раптової хвилі банківських банкрутств у США.

Про це пише Bloomberg.

"Найбільше падіння дохідності дворічних казначейських облігацій з початку 1980-х років не мало значного впливу на їхні китайські еквіваленти, які майже не змінилися.

З п'ятниці кредитні спреди не змінилися, тоді як акції континентального Китаю зросли в понеділок на ознаках того, що монетарна політика цього року буде в основному стабільною. У вівторок вони виглядали набагато краще на тлі широкого розпродажу акцій", - пише агентство.

Активи в юанях, ймовірно, будуть захищені від ринкових потрясінь, викликаних побоюваннями щодо системних банківських ризиків у США, оскільки інвестори роблять ставки на відновлення економіки Китаю.

Юань буде зміцнюватися, оскільки потрясіння в США наближають Федеральну резервну систему до піку процентних ставок, вважає Євгенія Фабон Вікторіно, глава азійського підрозділу Skandinaviska Enskilda Banken AB.

"Історія зростання Китаю не перекреслюється падінням SVB. Центральний банк дуже добре нав'язав дисципліну меншим банкам для управління процентним ризиком, що було насправді слабкою ланкою в США", - сказала вона.

Прибутковість 10-річних державних облігацій Китаю у вівторок становить 2,87%, в той час як їх американський еквівалент закріпився на рівні 3,5%.

Нагадаємо:

Акції фінансового сектору у всьому світі за два дні втратили 465 млрд дол ринкової вартості, оскільки інвестори скоротили вкладення в фінустанови в країнах від США до Японії після краху банку SVB.

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Економічна правда