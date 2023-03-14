Мінекономіки покращило оцінку падіння ВВП торік

Міністерство економіки покращило оцінку падіння економіки України в 2022 році до 29,2% з 30,4%.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Попередня оцінка скорочення ВВП становила 30,4%. Зміна зумовлена останніми даними від Держстату щодо падіння ВВП України у 4 кварталі 2022 року.

"Враховуючи кращу динаміку четвертого кварталу, за оцінками Мінекономіки з урахуванням статистичних даних Держстату за підсумком року падіння ВВП виявилось меншим за 30% і становило 29,2%", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – економіки Юлія Свириденко.

Водночас надалі спостерігаються негативні тенденції, які не дають економіці почати відновлюватись. Зокрема, йдеться про пригнічене споживання домогосподарств, яке зосереджувалось в основному на купівлі товарів та послуг першої необхідності.

Також серед тенденцій лишається триваюче в умовах війни падіння інвестиційної активності, яке частково компенсувалось вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення.

Позитивну роль зіграли масштабні капітальні ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих житлових та дорожніх об’єктів, що стало можливим завдяки міжнародній фінансовій допомозі, а також подальшому розширенню фінансових програм підтримки бізнесу.

Зберігається негативний тиск з боку експортно-імпортних операцій через саботаж Росією перевірок суден в рамках "зернової ініціативи". З іншого боку, підтримкою експортної діяльності виступали розширення логістичних шляхів до країн ЄС та скасування мита та квот на певний вид продукції.

Нагадуємо:

У 4 кварталі 2022 року реальний ВВП України впав на 31,4% порівняно з четвертим кварталом 2021 року після падіння на 30,8% у третьому кварталі.