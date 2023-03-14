Ціни на нафту знижуються через вплив краху SVB на фінансові ринки

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар у вівторок, продовживши падіння попереднього дня, оскільки крах банку SVB потряс фондові ринки та викликав побоювання щодо нової фінансової кризи.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 82 центи, або на 1%, до $79,95 за барель станом на 07:00 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 82 центи, або на 1,1%, до 73,98 долара за барель. У понеділок Brent впала до найнижчого рівня з початку січня, а WTI - до найнижчого рівня з грудня.

Причини зниження цін

Раптове закриття SVB Financial викликало занепокоєння щодо ризиків для інших банків, пов'язаних з різким підвищенням процентних ставок Федеральним резервом США за останній рік.

Трейдери вже не очікують підвищення ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) наступного тижня, а поточний прогноз - 25 б.п., навіть напередодні публікації даних про споживчі ціни в США у вівторок.

Економісти, опитані Reuters, прогнозують, що споживчі ціни в лютому зросли на 0,4%, що знизить річне зростання ІСЦ до 6,0% в лютому і ознаменує найменший річний приріст з вересня 2021 року.

Сильніші, ніж очікувалося, показники споживчої інфляції в США чинитимуть подальший тиск на ціни на нафту в короткостроковій перспективі, зазначають аналітики Національного банку Австралії в своїй записці.

За словами Леона Лі, аналітика CMC Markets, крім шокових хвиль SVB, ціни на нафту також опинилися під тиском через ознаки слабшого, ніж очікувалося, відновлення економіки Китаю, незважаючи на зняття суворих обмежень щодо COVID-19.

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Економічна правда