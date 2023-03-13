Ексочільника ДПЗКУ екстрадували до України

У понеділок з Литви було екстрадовано ексголову правління "Державної продовольчо-зернової корпорації України", його підозрюють у завданні корпорації збитку у 60 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідством встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці ДПЗКУ, зокрема і голова правління, спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували продаж зернової продукції ПАТ держкорпорації за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Зерно, що належало ДПЗКУ, через низку компаній на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Кошти за поставлено зерно так і не були сплачені, відтак державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол.

Як раніше повідомлялось ЕП, йдеться про ексголову ДПЗКУ Петра Вовчука. Йому інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України. Вовчук перебував у розшуку з березня 2017 року, а після затримання 31 жовтня 2019 року намагався отримати притулок у Литві, однак отримав відмову.

Після рішення про екстрадицію, підозрюваний оскаржував його нібито через небезпеку, спричиненою повномасштабним вторгненням РФ, розповідають у САП. Вовчука екстрадували через 4 роки судових слухань.

Наразі провадження щодо радника ексочільника ДПЗКУ та представника міжнародного зернотрейдера перебувають на розгляді в суді. Ще два фігуранти провадження пішли на угоду зі слідством та сплатили завдані ними збитки у сумі 60 тис. Дол.

Крім того, у розшуку перебуває ще один підозрюваний у справі.

Нагадуємо:

24 січня 2017 року детективи НАБУ затримали одного з колишніх керівників ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) та представника міжнародного зернотрейдера.

Про те, як і куди виводилися кошти з держкомпанії, читайте в розслідуванні: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів