Ексголова Держенергоефективності став радником Кубракова

Валерія Безуса, якого минулого тижня Кабмін звільнив з посади голови Держагентства з енергоефективності та енергозбереження, призначили радником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"У команді міністерства відновлення Валерій Безус працюватиме над розробкою та реалізацією державної політики в сфері забезпечення енергетичної трансформації, зокрема йдеться про використання в процесі відновлення України енергоефективних інструментів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива", - йдеться у повідомленні.

Також Безус куруватиме в міністерстві питання розробки необхідних реформ для відновлення енергетики.

До призначення радником міністра Валерій Безус півтора року очолював Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Нагадаємо:

10 березня Кабінет міністрів звільнив Валерія Безуса з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, новим головою призначили Ганну Замазєєву.

Економічна правда