Кабмін змінив керівника Держенергоефективності
П'ятниця, 10 березня 2023, 14:40 -
Кабінет міністрів звільнив Валерія Безуса з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, новим головою призначили Ганну Замазєєву.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Безус очолив відомство у 2021 році, перемігши у відповідному конкурсі на посаду в січні 2020 року.
До призначення на посаду Замазєєва була головою Миколаївської обласної ради.
Також уряд звільнив Олену Бояркінну з посади державного секретаря Міністерства економіки.
Крім цього, Валерію Іванову призначили заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Економічна правда