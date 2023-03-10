Кабмін змінив керівника Держенергоефективності

Кабінет міністрів звільнив Валерія Безуса з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, новим головою призначили Ганну Замазєєву.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Безус очолив відомство у 2021 році, перемігши у відповідному конкурсі на посаду в січні 2020 року.

До призначення на посаду Замазєєва була головою Миколаївської обласної ради.

Також уряд звільнив Олену Бояркінну з посади державного секретаря Міністерства економіки.

Крім цього, Валерію Іванову призначили заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Економічна правда