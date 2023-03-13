Російські активи виробника шин Continental може купити місцева компанія – ЗМІ

Російські активи німецького виробника шин Continental хоче купити холдинг S8 Capital російського підприємця Армена Саркісяна.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на два джерела.

При цьому S8 Capital не відповіла на запит газети.

У пресслужбі Continental повідомили, що компанія розглядає різні стратегії, зокрема контрольований відхід з російського ринку.

Представництва компанії в Росії продовжують працювати в штатному режимі і в повному обсязі виконують зобов'язання перед клієнтами, співробітниками та партнерами, додали в пресслужбі.

У Continental в Росії є завод з виробництва шин у Калузі.

Компанія перебуває на просунутій стадії процесу продажу, включно з цим заводом, говорив раніше гендиректор Continental Ніколай Сетзер.

Він не повідомляв подробиць можливої угоди.

S8 Captial - холдинг, який спочатку займався створенням IT-рішень, але потім став багатопрофільною компанією. Зокрема, їй належить головний розповсюджувач лотерейних квитків у Росії - "Технологічна компанія "Центр", що працює під брендом "Столото".

У липні 2022 року S8 Capital купила російський бізнес іншої іноземної компанії, що йде з ринку, - американського виробника ліфтів і ескалаторів Otis. У грудні стало відомо, що його колишню російську "дочку" перейменували на "Метеор ліфт".

Нагадаємо:

Німецький виробник шин Continental знаходиться на просунутій стадії продажу своїх російських активів.

Раніше повідомлялось, що після російського вторгнення в Україну компанія закрила свою фабрику в Калузі, але незабаром була змушена тимчасово її відкрити.

"Наші співробітники та менеджери в Росії зіткнуться із серйозними кримінальними наслідками, якщо ми утримаємося від обслуговування місцевого попиту", – заявляли в компанії.

Економічна правда