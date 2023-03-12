Падіння цін на нафту та газ стимулює економічне зростання в Європі та США – WSJ

Падіння цін на нафту та природний газ знижує витрати домогосподарств, зміцнює довіру та послаблює тиск на державні бюджети та може збільшити виробництво в єврозоні приблизно на 1,5%.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Падіння цін на енергоносії допомагає пояснити несподівано високі економічні показники цього року в США та Європі. Менеджери ланцюгів поставок по обидва боки Атлантики зараз налаштовані більш оптимістично, ніж за останні місяці, згідно з бізнес-опитуваннями S&P Global, які вважаються надійним індикатором майбутнього зростання.

Виграш для домогосподарств, бізнесу та урядів також компенсує зростання вартості запозичень, оскільки центральні банки підвищують відсоткові ставки, щоб охолодити історично високу інфляцію.

Ціна бареля нафти впала більш ніж на третину з середини минулого року, приблизно до 77 доларів зі 121 долара, що нижче довоєнного рівня, оскільки ринки пристосувалися до західного ембарго на російські поставки і нафта була вивільнена з аварійних резервів.

В Європі базові оптові ціни на природний газ впали майже на 90% з літа минулого року, досягнувши найнижчого рівня з 2021 року завдяки теплій погоді, економії та збільшенню імпорту.

Зниження цін на природний газ означає величезну економію витрат для Європи, що дорівнює близько 3,5% валового внутрішнього продукту цього року для Італії та близько 2% ВВП для Німеччини, Португалії та Іспанії, згідно з даними Capital Economics.

Загалом, за оцінками Capital Economics та Berenberg Bank, енергетичний стимул може збільшити виробництво в єврозоні приблизно на 1,5%, що приблизно еквівалентно річному зростанню.

Споживча довіра значно зросла по обидва боки Атлантики в останні місяці, змінивши минулорічне падіння. Це може означати, що домогосподарства витрачають більше грошей, які вони заощадили під час пандемії, що сприятиме подальшому зростанню, кажуть економісти.

Нагадаємо:

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з серпня 2021 року – тисяча кубометрів газу котирується на рівні 461,82 долара.

У середу ціни на нафту знижуються другу сесію поспіль через побоювання, що більш агресивне підвищення процентних ставок у США вдарить по попиту, тоді як ринок очікує подальшої ясності щодо запасів.

Економічна правда.