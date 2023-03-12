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Рада планує збільшити військові видатки на 500 мільярдів

Неділя, 12 березня 2023, 10:50 - Ігор Пилипів
 
getty images

У Верховній Раді планують змінити бюджет на 2023 рік, збільшивши військові видатки на 500 млрд гривень. 

Про це повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що збільшення військових видатків на 500 млрд гривень є найбільшими за всю історію України. 

За словами першого заступника голови комітету, прийняття змін планується вже цього тижня.

Раніше ЕП писала, що закладені в законі про держбюджет обсяги фінансування армії не остаточні і мають покрити потреби Сил оборони в першій половині року. Після цього уряд буде вносити зміни до кошторису, як робив це у 2022 році.

Нагадаємо: 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8399 щодо збільшення видатків Державного бюджету на 5,5 млрд грн - це перші зміни до держбюджету-2023.

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