Німецький Schaeffler планує продати свій бізнес у РФ австрійському бізнес-партнеру Дерипаски

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Німецький постачальник автомобільних та промислових продуктів Schaeffler збирається продати свій бізнес у РФ австрійському підприємцю Зігфріду Вольфу, який є діловим партнером російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляє Der Spiegel, передає "Укрінформ".

За повідомленням Der Spiegel, контракт на продаж був підписаний у грудні минулого року, але ще не отримав затвердження від російської влади.

Відповідно до плану, акції будуть передані австрійському бізнесмену через російську компанію "ПромАвтоКонсалт", яка входить до наглядової ради Schaeffler.

Прессекретар Вольфа підтвердив агентству APA зацікавленість у придбанні бізнесу Schaeffler, але відмовився коментувати деталі угоди. Schaeffler виробляє продукцію, яка може використовуватися для виробництва фургонів, що використовуються російською армією для транспортування.

Як повідомляв Profil, Вольф та Дерипаска, який наразі перебуває під санкціями ЄС, США та інших країн, ведуть спільний бізнес з 2000-х років, коли російський олігарх скуповував австрійські компанії.

Нагадаємо:

Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски загальною вартістю 10 мільярдів гривень.

Верховний суд США відхилив позов російського мільярдера Олега Дерипаски, який вимагав скасувати санкції, накладені на нього у зв’язку з війною РФ проти України.