Bershka, Zara та Pull&Bear запрацюють в Росії під новими назвами вже в квітні

У Росії знову запрацюють магазини брендів Bershka, Zara та Pull&Bear, але тепер вони називатимуться Ecru, Maag та DUB.

Про це повідомило видання Meduza з посиланням на канал "Москва 24".

Виробництво одягу для росіян організували в Туреччині та Китаї.

Відкриття магазинів перенесли на квітень через масштабні землетруси в Туреччині, в яких постраждали та загибли десятки тисяч людей.

Магазини Bershka в РФ называтимуться Ecru, Pull&Bear — DUB, а Zara — Maag.

Крім цього, російський холинг Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, Befree) анонсував відкриття нової мережі магазинів сегменту "доступний преміум".

Нова мережа Idol має замінити на російському ринку бренд Massimo Dutti компанії Inditex, яка вийшла з Росії після її вторгнення в Україну.

Нагадуємо:

Вантажівки з Coca Cola перетинають кордон з РФ, туристи повертаються з-за кордону з останніми моделями одягу від Zara, а місцеві онлайн-маркети скуповують меблеві запаси IKEA. Західні бренди, можливо, і покинули Росію, але їхні товари - ні.