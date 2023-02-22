Провідні бренди йдуть з РФ, але їхні товари залишаються легкодоступними – Reuters

Вантажівки з Coca Cola перетинають кордон з РФ, туристи повертаються з-за кордону з останніи моделями одягу від Zara, а місцеві онлайн-маркети скуповують меблеві запаси IKEA. Західні бренди, можливо, і покинули Росію, але їхні товари - ні.

Про це пише Reuters.

"Незважаючи на те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають Росію через її дії в Україні, вплив на російських споживачів мінімальний, хоча терміни доставки можуть бути довшими, а деякі товари дорожчими.

Основна зміна торкнулася маршрутів поставок, але товари залишаються доступними як онлайн, так і в магазинах. Покупцям просто потрібно знати, де шукати", - наголошує агентство.

Переважна більшість товарів, про які йдеться, не підпадає під санкції, і ці транскордонні поставки є легальними. "І Москва з радістю їх пропускає, незалежно від того, яким маршрутом вони йдуть", - додає Reuters.

Постійна доступність брендів свідчить про виклик, з яким стикаються компанії при виході з ринку, контролюючи ланцюги поставок.

Так, компанія Inditex, власник Zara, закрила 502 російських магазини після того, як РФ ввела війська в Україну, а потім продала їх компанії Daher Group, що базується в ОАЕ.

Як показав огляд Reuters шести найбільших онлайн-маркетплейсів і розмови з десятком покупців і продавців, зараз вони виживають завдяки дрібному імпорту та онлайн-продавцям.

Водночас, у той час як більшість західних брендів, які припинили свою діяльність в Росії, також вийшли з Білорусі, Inditex цього не зробив. Компанія не відповіла на запитання про це.

Динаміка курсу валют частково спричинила семиразове збільшення поставок з Туреччини через CDEK Forward, сервіс доставки з іноземних сайтів електронної комерції, повідомила Reuters директор з маркетингу Дінара Ісмаїлова.

"Як тільки бренди заявили, що йдуть, почалася якась паніка, і кількість обсягів і замовлень різко зросла", - сказала Ісмаїлова.

Минулого року оборот CDEK Forward, що займається невеликими приватними поставками, подвоївся в грошовому вираженні, причому 80% з них припадає на одяг, а товарообіг потроївся.

"Це можна порівняти з тим, якби ви особисто пішли в магазин Zara в Нью-Йорку, купили там щось і відправили це своїм друзям у Москву", - пояснила Ісмаїлова.

Крім цього, з розривом ланцюгів поставок Росія легалізувала так званий паралельний імпорт, дозволивши роздрібним торговцям ввозити товари з-за кордону без дозволу власника торговельної марки.

На сайтах електронної комерції продається широкий асортимент імпортних товарів, і продавці часто рекламують, що вони привозять продукцію з-за кордону.

Лідер ринку Wildberries продає старі запаси брендів Inditex і має майже 17 000 товарів у своєму каталозі Zara. Джерело, близьке до Inditex, повідомило, що це були залишки товарів, які були в Росії, коли компанія призупинила там свою діяльність, додає Reuters.

Wildberries не відповіла на запит про коментар.

Одним із поширених західних продуктів, є Coca-Cola, яку часто рекламують як імпортну, щоб покупці знали, що це справжня продукція.

"Хоча минулого року Coca-Cola припинила виробництво і продаж напоїв у Росії, інші компанії імпортували їх, причому на етикетках банок і пляшок зазначалося, що вони прибули з Європи, Казахстану, Узбекистану та Китаю.

Однією з особливостей такої ситуації є те, що ціни на них різняться. В одному з московських супермаркетів три банки напою продавалися за трьома різними цінами, імпортовані з Данії, Польщі та Великої Британії відповідно", - йдеться у матеріалі.

"Швидко були встановлені контакти і підписані нові контракти з новими партнерами, запущені нові грошові потоки і логістичні ланцюжки поставок з турецькими, польськими і казахськими компаніями", - сказав представник великої роздрібної мережі на умовах анонімності.

Крім цього, "дружні" країни збільшили експорт до Росії. Так, торгівля між Китаєм і Росією торік досягла рекордних 1,28 трлн юанів ($186 млрд), а експорт Туреччини до Росії зріс на 61,8% - до $9,34 млрд.

При цьому експорт Казахстану зріс на 25,1 % до $8,78 млрд.

Економічна правда