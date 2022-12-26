В Україні з 1 січня планують підвищити тарифи на воду

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує на засіданні у вівторок, 27 грудня, підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться у проєктах ухвал, опублікованих на сайті НКРЕКП.

Очікується, що підвищення буде здійснюватись в два етапи: з 1 січня та 1 липня 2023 року.

У Нацкомісії пояснюють намір підвищити тарифи збільшенням обсягів реалізації, видатків на оплату праці, збільшенням амортизації та подорожчанням електроенергії.

Однак, тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, що постраждали внаслідок бойових дій, піднімати не будуть.

Нагадуємо:

У липні Верховна Рада прийняла урядовий законопроєкт № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги: розподілу газу, теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 19 серпня.