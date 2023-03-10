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Стабілізаційні відключення у Києві скасовані

П'ятниця, 10 березня 2023, 13:54 - Олексій Павлиш

У компанії ДТЕК заявили, що о 12:47 було відновлено електропостачання всіх жителів столиці, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

Перед цим повідомлялось, що у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Економічна правда

ДТЕК електроенергія енергетика Київ
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