Стабілізаційні відключення у Києві скасовані
П'ятниця, 10 березня 2023, 13:54 -
У компанії ДТЕК заявили, що о 12:47 було відновлено електропостачання всіх жителів столиці, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються.
Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.
"Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями", - закликали в компанії.
Нагадаємо:
Перед цим повідомлялось, що у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.
Економічна правда