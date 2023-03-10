У деяких районах Києва застосували стабілізаційні відключення – ДТЕК
П'ятниця, 10 березня 2023, 12:54 -
У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - додали в компанії.
Нагадаємо:
У п’ятницю, 10 березня, енергосистема продовжує відновлюватись після останньої масованої атаки росіян напередодні, наявного виробництва електроенергії достатньо для споживання.
Економічна правда