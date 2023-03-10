У деяких районах Києва застосували стабілізаційні відключення – ДТЕК

У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - додали в компанії.

Нагадаємо:

У п’ятницю, 10 березня, енергосистема продовжує відновлюватись після останньої масованої атаки росіян напередодні, наявного виробництва електроенергії достатньо для споживання.

Економічна правда