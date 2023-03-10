Всі розділи
Укр / Рус

У деяких районах Києва застосували стабілізаційні відключення – ДТЕК

П'ятниця, 10 березня 2023, 12:54 - Олексій Павлиш

У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - додали в компанії.

Нагадаємо:

У п’ятницю, 10 березня, енергосистема продовжує відновлюватись після останньої масованої атаки росіян напередодні, наявного виробництва електроенергії достатньо для споживання. 

Економічна правда

ДТЕК електроенергія енергетика Київ
Матеріали за темою
В Одесі частково відновили електропостачання критичної інфраструктури 27 лютого 2023, 13:20
На Київщині через негоду можливі аварійні відключення світла – ДТЕК 21 лютого 2023, 16:18
У вівторок на Київщині будуть заміряти споживання електроенергії: чи вимикатимуть світло 20 лютого 2023, 18:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті