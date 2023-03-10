В Альфа-банку підтвердили підготовку продажу часток Фрідмана й Авена

Російський "Альфа-банк" підтвердив, що готує операцію з продажу контролюючих часток співзасновників Михайла Фрідмана і Петра Авена, за підсумками угоди основним власником банку стане їхній давній діловий партнер Андрій Косогов.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на пресслужбу банку.

"Наскільки нам відомо, така угода дійсно опрацьовується. Говорити про її завершення зарано - сторонам необхідно пройти низку корпоративних і юридичних процедур", - заявили у пресслужбі.

За підсумками угоди основним власником Альфа-банку стане Андрій Косогов. У пресслужбі кажуть, що схвалення угоди з боку іноземних регуляторів може не знадобитися, оскільки Косогов і продавець не перебувають під санкціями.

Андрій Косогов - один із засновників Альфа-банку. З березня 2022 року він є найбільшим акціонером банку. Через ABH Holdings йому належить 40,96% акцій. У 2022 році російський Forbes оцінив його статки в $1,2 млрд.

Нагадаємо:

Раніше FT написала, що російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, оскільки вони прагнуть звільнитися від західних санкцій.

Зазначається, що давній діловий партнер олігархів Андрій Косогов, який не потрапив під санкції, погодився купити російський банк за 178 млрд рублів ($2,3 млрд) у його кіпрської материнської компанії.

Угода має бути завершена цієї весни і має бути схвалена регуляторними органами, включаючи російський центральний банк і податкові органи. Також може знадобитися схвалення санкційних органів США та ЄС. До російського вторгнення в Україну балансова вартість банку становила $10,6 млрд, пише FT.

Економічна правда