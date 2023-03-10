На Харківщині без світла - понад пів мільйона споживачів

На Харківщині тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару напередодні, без світла залишаються 520 тисяч споживачів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів Харківської області. Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад", - написав він.

У Харкові заживлена критична інфраструктура та частина споживачів. Однак без електроенергії залишаються – 470 тис. споживачів у Харкові та 50 тис. в області.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх споживачів якнайшвидше", - додав очільник ОВА.

Нагадуємо:

Ліквідація наслідків 15-ї терористичної атаки росіян на енергосистему триває - станом на 19:00 9 березня найскладніша ситуація була на Харківщині та Житомирщині.