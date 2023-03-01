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У лютому дефіцит держбюджету склав 67 мільярдів - нардеп

Середа, 1 березня 2023, 20:42 - Ярослав Вінокуров

Державний бюджет України за підсумками лютого 2023 року звели з дефіцитом у розмірі 67 мільярдів гривень.

Про це у коментарі ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

"За оперативними даними лютий Україна пройшла з дефіцитом бюджету близько 67 млрд грн за загальним і спеціальним фондом. Це орієнтовно 1,84 млрд доларів. Загалом це значно краще, ніж дефіцит 3,1 млрд дол на місяць, який ми закладали при плануванні держбюджету", — відзначила вона.

Основними джерелами покриття дефіциту бюджету у лютому були внутрішні запозичення (від продажу ОВДП) та міжнародна допомога. Також минулого місяця Україна отримала 51,4 млрд грн безповоротної допомоги від партнерів.

"Найбільша стаття видатків нашого бюджету, звісно, оборона. На ці цілі пішло 52% від усіх видатків", — додала Підласа.

Нагадаємо, у січні дефіцит держбюджету становив 72,3 млрд грн.

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Економічна правда
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