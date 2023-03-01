Мінфін погасив 1-річні військові облігації на понад 27 мільярдів

Міністерство фінансів 1 березня здійснило погашення 1-річних військових ОВДП на суму понад 27 млрд грн, випущених на аукціонах ОВДП 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.

"Рік тому, на п'ятий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в екстремальних умовах Мінфін провів перший аукціон військових ОВДП, на якому інвестори підтримали державу на суму понад 8 млрд грн шляхом інвестування у 2-місячні та 1-річні військові облігації.

Номінальний рівень дохідності за 2-місячними паперами (UA4000221436) склав 9,7%, а за 1-річними паперами (UA4000225668) - 11%", - нагадали в міністерстві.

"Ми вдячні всім інвесторам, які інвестували у цінні папери уряду України протягом останнього року. Успішне погашення військових ОВДП сьогодні свідчить про здатність уряду продовжувати утримувати фінансову стабільність України в умовах воєнного стану.

Завдяки надходженням від військових облігацій нам вдалось забезпечити нагальні оборонні та соціальні потреби України. Військові облігації залишаються одним з основних джерел покриття дефіциту державного бюджету України", - заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Всього завдяки випуску військових ОВДП держава залучила до держбюджету понад 200 млрд грн у 2022 році, та близько 25 млрд грн у 2023 році.

Нагадаємо:

1 березня 2022 року Україна залучила 8 мільярдів з першого продажу військових облігацій.

Економічна правда