"Нафтогаз" за рік отримав збитків майже на 40 мільярдів: у компанії назвали причину

"Нафтогаз", за попередніми результатами 2022 року, задекларує збиток у межах 40 млрд грн.

Про це в ефірі "Business Breakfast із Володимиром Федоріним" заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, пише Forbes.

За його словами, серед причин збитків - зростання дебіторської заборгованості від держави, яка на кінець року становила близько 270 млрд грн.

Чернишов розповів, що основна дебіторська заборгованість перед "Нафтогазом" містить три складові: різниця в тарифах (36 млрд грн), заборгованість облгазів та газзбутів (76 млрд грн) та спеціальні зобов'язання за 2022-2023 роки (158 млрд грн).

"Сукупно ми наближаємося до суми 300 млрд грн, що є значною частиною державного бюджету України, якщо відверто говорити. Цю різницю хтось колись має компенсувати", - визнав голова "Нафтогазу".

"Борги накопичуються, я маю створювати певний резерв у фінансовому обліку", - заявив Чернишов.

При цьому він відмовився назвати суму виторгу. "Виторг оцінюється у сотнях мільярдів гривень", - резюмував голова НАК.

Чернишов також висловив упевненість в успішній реструктуризації єврооблігацій компанії 2022 та 2026 років.



"Нафтогаз" перебуває в дефолті стосовно євробондів, певних зобов'язань, які зараз активно реструктуризує, пропонуючи бондхолдерам дуже цікаві умови, і вони мають мотивацію у вигляді додаткових платежів, щоб піти на реструктуризацію. Ми досягнемо цього, я не бачу в цьому проблем", - сказав він.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" у першому півріччі 2022 року зазнав 57,16 мільярда гривень збитків.

Економічна правда