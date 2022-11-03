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"Нафтогаз" отримав понад 57 мільярдів збитку за перше півріччя

Четвер, 3 листопада 2022, 18:21 - Анастасія Жарикова
 
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НАК "Нафтогаз України" у першому півріччі зазнав 57,16 мільярда гривень збитків.

Про це йдеться у консолідованій фінансовій звітності, повідомляє пресслужба компанії.

У звітності за І півріччя окреслений фінансовий результат за ІІ квартал 2022 року – прибуток за цей період склав 420 млн грн. 

Загальний збиток за І півріччя склав 57 159 млн грн, а відповідно, збиток за І квартал року склав 57 579 млн грн.

Основними факторами формування збитку в І кварталі стали:

  • додаткові відрахування до резерву сумнівної заборгованості, пов’язані зі зниженням оцінки платоспроможності контрагентів компанії внаслідок початку повномасштабної війни;
  • негативна різниця між закупівельною вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації у відповідності до покладених на компанію державою спеціальних зобов'язань, механізм компенсації якої не було визначено на кінець І кварталу.

Також фактором збитковості компанії у І кварталі було руйнування її активів внаслідок російських обстрілів.

У компанії підкреслили, що вже починаючи з квітня, попри активні бойові дії, компанія змогла адаптуватися до нових умов і забезпечила прибуток 420 млн грн у ІІ кварталі 2022 року. 

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"Цього вдалося досягнути, зокрема через скорочення витрат та законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спеціальні обов’язки", – зазначили в НАК.

Нафтогаз збитки прибуток
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