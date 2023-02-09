Головні новини на ЕП за 9 лютого: версія ChatGPT

ЕП у рамках експерименту попросила ChatGPT проаналізувати свою стрічку та визначити п’ять найголовніших новин дня. Серед новин четверга 9 лютого чат-бот від OpeanAI вибрав п'ять найголовніших та пояснив свій вибір.

Британія та США запровадили санкції проти 7 російських кіберзлочинців

ChatGPT вважає, що запровадження санкцій проти російських кіберзлочинців з боку Великої Британії та США свідчить про важливість міжнародної співпраці у боротьбі з кіберзлочинністю. Це також підкреслює зростаюче занепокоєння загрозою, яку становить така злочинна діяльність.

Японський технологічний гігант Toshiba отримав пропозицію про викуп за $15 млрд

Чат-бот запевняє: це значна подія в технологічній індустрії, оскільки йдеться про одну з найбільших японських технологічних компаній, і результат пропозиції про викуп може мати наслідки для діяльності компанії, а також для більш широкого технологічного сектору.

Disney звільнить понад 7000 працівників в рамках скорочення витрат на $5,5 млрд

Як пояснює ChatGPT – новина є важливою, оскільки вона підкреслює поточні виклики, з якими стикаються компанії, особливо в індустрії розваг, через триваючу пандемію COVID-19. Звільнення можуть мати наслідки для постраждалих працівників та їхніх сімей, а також для економіки в цілому.

Інфляція в найбільшій економіці єврозони несподівано сповільнилася в січні

Тут чат-бот стверджує, що інфляція в єврозоні дає уявлення про поточну економічну ситуацію в регіоні та ширший вплив інфляції на економіку і населення в цілому. Уповільнення темпів інфляції може мати позитивний вплив на економіку, наприклад, зниження цін для споживачів, але також може вказувати на глибинні економічні проблеми.

Компанія Alphabet втратила $100 млрд ринкової вартості через помилку свого чат-бота зі штучним інтелектом.

У новині про свого конкурента ChatGPT підкреслює потенційні ризики, пов'язані з використанням штучного інтелекту, та вплив помилок ШІ на фінансові показники компанії. Втрата ринкової вартості, якої зазнала компанія Alphabet, є значною і слугує нагадуванням про необхідність для компаній ретельно зважувати ризики та переваги технології штучного інтелекту.

Від редакції: ChatGPT навчався на даних до 2021 року і не володіє актуальним контекстом, проте його здатність до аналізу все одно вражає.