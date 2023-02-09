Інфляція в найбільшій економіці єврозони неочікувано сповільнилася в січні 

Інфляція в Німеччині, найбільшій економіці єврозони, в січні уповільнилася до 9,2% і виявилася нижчою, ніж очікувалося.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на Федеральне статистичне агентство Німеччини.

Так, рівень інфляції знизився до 9,2% у січні з 9,6% у грудні. Водночас агентство не надало подробиць про причини зміни або про те, як були врахувані державні субсидії для споживачів за енергоносії. Згідно з опитуванням Reuters, економісти очікували зростання інфляції до 10% за підсумками січня.

Через технічну проблему публікацію січневих інфляційних даних було відтерміновано, що, за словами агентства, було пов’язано зі зміною базового року для розрахунків на 2020 рік.

Це означало, що Євростат, статистичне агентство ЄС, повинен був оцінити зростання цін у найбільшій економіці Європи, щоб розрахувати інфляцію для всієї єврозони. На Німеччину припадає близько чверті всіх цінових даних, що використовуються для розрахунку інфляції в єврозоні.

Будь-яка зміна в показниках єврозони за січень може змінити уявлення про те, наскільки швидко знижується ціновий тиск в регіоні, і змінити очікування щодо того, коли Європейський центральний банк припинить підвищувати процентні ставки.

Обчислення німецької інфляції ускладнюється роллю державних субсидій, покликаних пом'якшити вплив підвищення цін на енергоносії на домогосподарства. У грудні країна оплатила рахунки за газ більшості німецьких домогосподарств. Це була одноразова виплата, а отже в січні споживчі рахунки за енергоносії знову зросли.