Швейцарський виробник шоколаду Lindt ліквідує свою російську юрособу

Швейцарський виробник преміального шоколаду і кондитерських виробів Lindt 8 лютого запустив процес ліквідації своєї російської юрособи ТОВ "Ліндт унд Шпрюнглі (Раша)".

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на російський реєстр юросіб.

Процедура ліквідації має завершитися до 30 січня 2024 року.

Згідно з річним звітом Lindt & Sprüngli AG, у 2022 році виторг компанії зріс на 10,8%, до 4,97 млрд швейцарських франків. У 2023 році компанія очікує зростання продажів на 6-8% через інфляційні очікування.

У березні 2022 року Lindt & Sprüngli закрила свої магазини і перестала постачати продукцію в РФ, а в серпні оголосила про рішення піти з російського ринку.

Lindt випускала в Росії шоколад, цукерки та інші кондитерські вироби під брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence тощо. У РФ було відкрито дев'ять магазинів фірми в торгових центрах і аутлетах у Москві, Московській області та Санкт-Петербурзі.

Продукція продавалася також у власному онлайн-магазині компанії та мережевих продуктових магазинах.

Економічна правда