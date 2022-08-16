Швейцарський виробник шоколаду Lindt вирішив повністю піти з російського ринку

Швейцарська компанія-виробник шоколаду Lindt & Sprüngli Group вирішила піти з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії від 16 серпня.

Після оголошення 9 березня 2022 року Lindt & Sprüngli Group вирішила залишити російський ринок. Ми підтримуватимемо наших співробітників у Росії та діятимемо відповідно до місцевих норм", - заявили в Lindt.

Швейцарська компанія Lindt & Spruengli AG – великий виробник преміального шоколаду. Продукція компанії виробляється на 11 фабриках у Європі та США.

Нагадаємо:

У березні швейцарська компанія-виробник шоколаду Lindt заявила, що тимчасово зупиняє бізнес в РФ.

Економічна правда