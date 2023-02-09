"Епіцентр" планує відкрити мережу АЗК з електрозарядними станціями

Компанія "Епіцентр" має намір відкрити мережу автозаправних комплексів з зарядними станціями для електромобілів.

Про це розповіла директорка з реклами та маркетингу мережі Ірина Шинкаренко в інтерв'ю mmr.

"Наші колеги з відділу "Автомол" працюють над розвитком мережі АЗК з центрами електрозарядних станцій", - розповіла вона.

На початковому етапі планується, що таких комплексів буде 100 з подальшим збільшенням до 1000.

Також у планах компанії розвиток суміжних із ритейлом напрямків — логістики, інтернет-торгівлі.

Нагадуємо:

У Херсоні внаслідок обстрілу росіянами міста в ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр "Епіцентр".