"Епіцентр" планує відкрити мережу АЗК з електрозарядними станціями
Четвер, 9 лютого 2023, 18:56 -
Компанія "Епіцентр" має намір відкрити мережу автозаправних комплексів з зарядними станціями для електромобілів.
Про це розповіла директорка з реклами та маркетингу мережі Ірина Шинкаренко в інтерв'ю mmr.
"Наші колеги з відділу "Автомол" працюють над розвитком мережі АЗК з центрами електрозарядних станцій", - розповіла вона.
На початковому етапі планується, що таких комплексів буде 100 з подальшим збільшенням до 1000.
Також у планах компанії розвиток суміжних із ритейлом напрямків — логістики, інтернет-торгівлі.
Нагадуємо:
У Херсоні внаслідок обстрілу росіянами міста в ніч на 3 лютого вщент згорів торговельний центр "Епіцентр".