Японський ритейлер одягу Uniqlo може повністю піти з Росії – ЗМІ

Японський виробник та продавець одягу Uniqlo, який у березні 2022 року призупинив операції в РФ, вирішив піти з країни і не планує відоновлювати роботу своїх магазинів.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника газети, про це рішення вже відомо російським співробітникам Uniqlo.

Інший співрозмовник видання на ринку нерухомості заявив, що Uniqlo роздумував над повним відходом із Росії ще восени 2022 року, але спочатку збирався закрити тільки нерентабельні магазини.

У січні російські "Известия" писали, що до 1 лютого Uniqlo звільнить частину своїх майданчиків у російських торгових центрах, залишивши до п'яти магазинів.

Два співробітники консалтингових компаній заявляли Forbes Russia, що теж чули про скорочення кількості магазинів Uniqlo, але, як зазначив один із них, незрозуміло, всі вони будуть закриті чи не всі.

Керуючий партнер "Ванчугов і партнери" Олексій Ванчугов розповів газеті, що Uniqlo кілька місяців тому повідомила власників приміщень про плани закрити магазини, але зберігає контракти до моменту, коли буде знайдено нового орендаря.

Глава ритейл-департаменту СОRE.XP Марина Малахатько назвала рішення Uniqlo згорнути бізнес у Росії неминучим, зазначивши, що "політична ситуація не змінилася, і немає сенсу платити за оренду й утримувати персонал через майже рік після припинення роботи".

Гендиректорка Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс зазначила, що замінити Uniqlo буде складно через її технологічність, цінову політику і якість базових моделей.

Навесні 2022 року в Росії під брендом Uniqlo працювало 50 точок і власний інтернет-магазин. На кінець січня 2023 року у Uniqlo було 27 магазинів у Росії, які залишалися закритими, свідчать дані Fast Retailing.

Нагадаємо:

10 березня 2022 року група Fast Retailing, до якої входить UNIQLO, заявила, що продовжить працювати в Росії, але тимчасово припинить діяльність.

Економічна правда