"Укренерго": споживання електроенергії зростає, в Одесі – аварійні відключення

У середу споживання електроенергії зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години. В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.

Про це заявили в "Укренерго".

"Після аварійного ремонту обладнання включено в роботу один блок на одній з електростанцій у центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії. Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Продовжується імпорт електроенергії.

Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження", - йдеться у повідоленні.

Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де у середу планувалось провести виміри фактичного споживання.

"Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться", - пояснили в "Укренерго".

До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі.

В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.

"На Одещині ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак росіян", - додли в держкомпанії.

Економічна правда