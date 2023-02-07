Уряд виділив 30 мільйонів для Одеси на закупівлю пального для генераторів

Кабінет міністрів виділив Одеській ОВА 30 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на закупівлю пального для генераторів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, наразі ситуацію в Одесі частково вирішили.

"Критична інфраструктура заживлена. Люди мають тепло і воду. Ремонтні роботи тривають 24 на 7. Завдяки цьому принаймні 4-5 годин на день у людей має бути світло. Робимо все можливе, щоб покращити ситуацію, але будемо відвертими, що пошкодження дуже серйозні", - сказав глава уряду.

Він додав, що до Одеси вже завезли понад 80 потужних генераторів, триває підвезення додаткових.

"Також сьогодні рішенням уряду виділяємо із резервного фонду держбюджету Одеській ОВА 30 млн грн на закупівлю пального для генераторів. Це дасть змогу тримати у робочому стані критичну інфраструктуру до завершення ремонтів", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що міністр енергетики та керівник "Укренерго" тримають ситуацію на особистому контролі і продовжать звітувати про перебіг ремонтів.

Нагадуємо:

На одному з об’єктів НЕК "Укренерго" в суботу, 4 лютого, сталася друга за добу масштабна аварія, Одеса та частина Одеського району були тимчасово знеструмлені.

Через складну ситуацію зі світлом на Одещині Прем'єр-міністр доручив створити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, до міста направили всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго та газотурбінну електростанцію.

У вівторок, 7 лютого, в Одесі застосовуються аварійні відключення світла. В Укренерго очікують вихід на графіки планових відключень на вихідних.

Економічна правда