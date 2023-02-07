БЕБ передало АРМА залізну руду російського олігарха Усманова на 1,8 мільярдів

Бюро економічної безпеки передало в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже 170 тис тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн, руда належить наближеному до президента РФ олігарху Алішеру Усманову.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило місцезнаходження підпільних складів РФ на території деклкох морських портів на Одещині. На них зберігалась сировина, яку представники Росії намагались нелегально переправити на територію країни-агресора морськими суднами.

"Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента Росії олігарху через компанію-нерезидента. Після вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера, накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу", - йдеться в повідомленні БЕБ.

Бюро не називає імені олігарха, однак раніше СБУ повідомляла про арешт майна російського олігарха Алішера Усманова - понад 160 тис тонн залізної руди, яка зберігалась на складах морських портів.

Крім цього, раніше співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Щоб ухилитися від сплати податків, котрі сплачуються при імпорті товарів на території України, службові особи компанії використовували механізм так званого "перерваного транзиту".

Вони оформили фіктивні документи про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були завдані збитки бюджету України в розмірі понад 118 млн грн.

Економічна правда