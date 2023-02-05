Експорт української агропродукції за січень скоротився на 1,3 мільйона тонн

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Через блокування росіянами "зернового коридору", шляхом штучного уповільнення інспекції, експорт української агропродукції знизився за січень на 1,3 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Так, за січень 2023 року Україна експортувала 5,5 млн тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки. А в рамках "зернової ініціативи" було відвантажено тільки 3 млн тонн агропродукції, до прикладу, вересні-жовтні експорт с/г продукції "зерновим коридором" складав близько та понад 4 млн тонн відповідно.

"У перший місяць нового року зменшилися поставки абсолютно усіх с/г культур, зокрема й лідерів відвантажень: кукурудзи, і пшениці. Кукурудзи поїхало на 700 тис. тонн менше – 2,6 млн тонн, а пшениці – на 250 тис тонн – 1,3 млн тонн.

Загалом у маркетинговому сезоні (липень 2022 – січень 2023) уже поїхало 15,4 млн тонн кукурудзи та 9,7 млн тонн пшениці. Всього у сезоні відправлено 39,2 млн тонн зернових та олійних", – йдеться в повідомленні.

За січень 2023 було експортовано:

соняшникової олії – 347 млн тонн;

соєвої олії – 26 тис. тонн;

соєвих бобів – 345 тис тонн;

шроту – 36 тис тонн;

насіння соняшнику – 190 тис. тонн;

ріпаку – 186 тис. тонн;

ячменю – 168,7 тис. тонн.

Загалом за 11 місяців війни Україна відправила в інші країни 44,4 млн тонн агропродукції, з якої пшениці – 9,9 млн тонн, кукурудзи – 18,2 млн тонн.

Нагадаємо:

У рамках "зернової ініціативи" 18 суден за тиждень експортували 664 тисячі тонн продовольства з портів Великої Одеси - це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень. Зберігається критично низький показник виходу суден з портів.