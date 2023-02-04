Суд дозволив Meta придбати VR-фірму Within, не знайшовши ознак можливого монополізму

Суд США відхилив запит Федеральної торгової комісії заборонити Meta Platforms купувати виробника контенту віртуальної реальності Within Unlimited, відхиливши занепокоєння регулятора, що угода зменшить конкуренцію в новому ринок.

Про це повідомляє Reuters.

Федеральна комісія намагалась унеможливити відносно невелику угоду для Meta, пояснюючи це компанія, яка володіє Facebook та Instagram, намагається прибрати майбутніх конкурентів для домінування на ринку віртуальної та доповненої реальності.

Суддя Едвард Давіла з окружного суду США Північного округу Каліфорнії заявив, що ФТК не змогла довести, що Meta вийшла б на ринок для створення спеціального фітнес-контенту, якби не змогла купити Within.

Постанова була винесена в закритому вигляді на початку цього тижня. Версія, опублікована в п'ятницю ввечері, була відредагована.

Зазначається, що Марк Цукерберг у суді запевняв, що володіння Within "не настільки критично" для амбіцій Meta.

ФТК подала до суду на Meta в липні, щоб припинити угоду Within, попросивши суддю винести попередню судову заборону, заявивши, що "кампанія Meta з підкорення VR" почалася у 2014 році, коли вона придбала Oculus, виробника VR-гарнітур.

Нагадаємо:

Акції Meta Platforms - материнської компанії Facebook - злетіли більш ніж на 20%, на шляху до найбільшого зростання за останні 10 років, після успішного квартального звіту та оголошення Марком Цукербергом про плани зробити компанію більш економною і ефективною.