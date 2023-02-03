Міноборони узгодило місце для сервісного центру Bayraktar в Україні

У Міноборони узгодили місце розташування центру для обслуговування безпілотників Bayraktar.

Про це розповів начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони Борис Закутній в інтерв’ю АрміяInform.

За його словами, Головне управління наразі здійснює загальну організацію та координацію роботи щодо будівництва та облаштування Спільного навчально-випробувального сервісного центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації, навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією БПЛА Bayraktar.

"На цьому етапі я чітко можу говорити, що цей проєкт уже імплементований в українське законодавство, адже роботі передувало укладення Меморандуму про співпрацю між Міноборони та компанією Baykar Makina…

А нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування Центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому", – резюмував Закутній.

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Нагадуємо:

За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, проєкт заводу з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar TB2 вже завершено, також підготовлена необхідна юридична база.

Турецька компанія Baykar Makina планує завершити будівництво виробничого заводу в Україні за два роки.