Союзники України підштовхують МВФ до схвалення кредитної програми на $14-16 мільярдів – FT

Союзники України підштовхують МВФ до завершення планів щодо багатомільярдної програми кредитування, оскільки вони прагнуть зміцнити фінанси зруйнованої війною країни.

Про це пише Financial Times.

Представники фонду планують зустрітися з українськими урядовцями у Варшаві в середині лютого, щоб продовжити переговори щодо кредиту, який може становити від 14 до 16 мільярдів доларів, повідомили виданню джерела, знайомі з ходом переговорів.

Мета - завершити переговори до весни.

"Україна заявила, що цього року вона стикається з дефіцитом бюджету в розмірі 38 млрд доларів, тоді як Світовий банк підрахував, що більше половини її енергетичної інфраструктури було зруйновано в результаті російських атак, що посилює тиск на економіку країни.

Щоб покрити дефіцит фінансування, ЄС запропонував 18 млрд євро в пакеті, узгодженому між країнами-членами в грудні. Але блок та інші основні партнери Києва хочуть, щоб міжнародні кредитори прискорили свої зусилля з надання подальшої підтримки", - нагадує FT.

"Очікується, що інші міжнародні донори, включаючи інші країни G7 та міжнародні фінансові установи, покриють решту фінансових потреб", - сказав Валдіс Домбровскіс, виконавчий віце-президент Європейської комісії, під час зустрічей у Києві.

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Він сказав FT, що програма МВФ для України матиме "певний сигнальний ефект", який "може спричинити подальшу донорську підтримку". Він додав, що чим швидше надійде кредит, тим краще.

"Це не ті обставини, за яких МВФ зазвичай надає кредити, тому позитивним кроком є те, що вони дійсно працюють над належною програмою виділення коштів", - додав Домбровскіс.

США також наполягають на тому, щоб МВФ якнайшвидше надав Україні нову фінансову допомогу. "Міністерство фінансів США заохочує МВФ та Україну якнайшвидше розпочати спільну роботу з метою узгодження програми", - заявили в четвер у Міністерстві фінансів США.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів розраховує, що Україна отримає фінансування за новою програмою Міжнародного валютного фонду з другого кварталу року.

МВФ вивчає можливість надання Україні багаторічного пакету допомоги на суму до 16 мільярдів доларів, який допоможе покрити потреби країни і стане каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

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Економічна правда