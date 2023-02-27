Укрзалізниця підписала прямий договір на постачання газу: лише в березні зекономить 47 млн

АТ "Укрзалізниця" та ПАТ "Укрнафта" у понеділок, 27 лютого, підписали прямий договір на постачання газу.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"АТ "Укрзалізниця" продовжує реалізацію політики переходу на закупівлю енергоносіїв у виробників для отримання найбільш вигідної ціни. Прямі контракти вже працюють для отримання електроенергії та пального. Тепер до них додався ще й газ", - йдеться в повідомленні.

За вказаним договором видобувник постачатиме газ за ціною, яка на 23% менша від поточної, отриманої від трейдерів на відкритому та конкурентному аукціоні.

"Отримана на закупівлі газу економія тільки в березні становитиме 47 млн грн. Це гроші, які будуть використовуватися для подолання наслідків російської агресії", — повідомив член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

У компанії додали, що постійно вивчають можливість укладення прямих контрактів з іншими виробниками й постачальниками продукції, необхідної для безперебійної роботи залізничної галузі.

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