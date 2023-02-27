Сума банківських вкладів українців у січні скоротилась на 10 мільярдів – Фонд гарантування

Загальна сума вкладів фізосіб (у тому числі фізосіб-підприємців) у банках-учасникх Фонду гарантування вкладів станом на 1 лютого становила 1,041 трлн грн - це майже на 10 млрд грн менше, ніж на початку січня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Так, із загальної суми вкладів фізосіб на початок лютого 2023 року:

вклади у національній валюті - 634,7 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 406,5 млрд грн.

"Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2023 року становила 3,%, а сума їх вкладів склала 112,9 млрд грн (10,8% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року)", - йдеться у повідомленні.

У Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії, на вклади фізосіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис грн.

Станом на 1 лютого 2023 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.

Нагадаємо:

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 січня становила 1,05 трлн грн.

Економічна правда