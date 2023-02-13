Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 січня становила 1,05 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

При цьому за грудень 2022 року цей показник збільшився на 58,4 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізосіб на початок січня 2023 року:

вклади у національній валюті – 654 млрд грн (+42,2 млрд грн за грудень);

вклади в іноземній валюті - 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за грудень).

Співвідношення гривневих вкладів до валютних протягом 2022 року майже не змінилося: відповідно 62,6% і 37,4% на початку року проти 62,2% і 37,8% наприкінці.

"Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2023 року становила3,0%, а сума їх вкладів склала 118,8 млрд грн (11,3% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

"У 2022 році, як і в 2021 та 2020 роках, зафіксовано збільшення суми вкладів громадян в банках-учасниках Фонду. Якщо порівнювати з показником, який ми мали на 1 січня 2022 року (675,6 млрд грн), то річний приріст склав 375,9 млрд грн або 55,6%.

Є кілька чинників, які зумовили це зростання. По-перше, з 13 квітня 2022 року "Ощадбанк" став учасником Фонду і це додало до нашої звітності 129,7 млрд грн. Другий чинник - переоцінка гривневого еквіваленту валютних вкладів внаслідок зростання курсу іноземної валюти (+95,5 млрд грн).

Та найголовніше - ми фіксуємо реальне збільшення залишків коштів на рахунках фізосіб та ФОПів (+150,7 млрд грн). При цьому реальне зростання гривневих вкладів склало +139,2 млрд грн, а валютних становило +11,5 млрд грн", - пояснила заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Станом на 1 січня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.

Економічна правда