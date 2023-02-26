Країни Північної Африки почали масово імпортувати російські нафтопродукти, що може свідчити про їх використання для обходу санкцій ЄС.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що за даними Kpler, імпорт російського дизельного пального в Марокко у січні зріс до 2 млн барелів, проти 600 тис барелів за весь 2021 рік. У лютому очікується прибуття в країну ще щонайменше 1,2 млн барелів.

В Алжирі та Єгипті також спостерігається зростання.

Туніс, який так само майже не імпортував російських нафтопродуктів у 2021 році, в останні місяці поглинає російські поставки дизельного пального, газойлю, бензину та лігроїну, які зазвичай використовуються для виробництва хімікатів і пластмас. У січні країна імпортувала 2,8 млн барелів російських нафтопродуктів та імпортує ще 3,1 млн барелів цього місяця.

Крім того, збільшення імпорту до Тунісу та Марокко збігається зі зростанням їхнього власного експорту нафтопродуктів, що викликає занепокоєння, що російські вантажі змішуються з іншими нафтопродуктами та реекспортуються.

Відтак Марокко, яке раніше не відзначалося значним експортером дизельного пального, минулого місяця відправило 280 тис барелів на Канарські острови Іспанії і ще 270 тис барелів до Туреччини, що збіглося з припливом російського дизельного пального до Марокко.

Наразі невідомо чи продовжаться ці потоки в найближчі місяці, оскільки заходи з обмеження цін ускладнять переміщення російських нафтопродуктів по всьому світу.

У виданні додають, що продовження описаних потоків залежить від того, наскільки суворо європейські держави будуть дотримуватися своїх власних правил, особливо в той час, коли вони шукають нові джерела для заміни втрачених російських поставок.

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