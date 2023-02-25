У 2022 році будівництво нового житла в Україні скоротилось на 38% – ЛУН

За 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 квадратних метри житла, що на 38% менше, ніж роком раніше.

Про це йдеться в пресрелізі ЛУН.

Зазначається, що за офіційними підрахунками в Україні за 2022 рік з’явилося 74 312 квартир у багатоквартирних будинках та 18 281 приватний будинок.

За даними ЛУН, історично лідером з нового будівництва була Київська область, і за рік війни вона завершила на 29% менше нових метрів порівняно з попереднім роком, що можна вважати досить вдалим результатом.

Рекордсмени за кількістю нових приватних будинків:

Київська область — 4132

Львівська — 1816

Волинська — 1391

Закарпатська — 1365

Рівненська — 1301

"В Києві ввели в експлуатацію у 2 рази менше житла, ніж роком раніше — 0.9 млн м² проти 1.96 млн м² у 2021. Попри війну в адміністративних межах столиці за 2022 рік з’явилося 100 нових приватних будинків з середньою площею 373 м²", – йдеться в повідомленні.

Рекордсмени за кількістю нових квартир стали:

Київська область — 15 554

Київ — 13 898

Одеська область — 10 295

Львівська область — 6873

Вінницька область — 4849

Зазначається, що найкращі результати "рік до року" показали: Полтавська область +48% нових квадратних метрів, Вінницька – +11% та Чернігівська – +7%.

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Нагадаємо:

За 9 місяців 2022 року загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), скоротилась вдвічі у порівнянні з відповідним періодом 2021 року.