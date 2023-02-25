У 2022 році будівництво нового житла в Україні скоротилось на 38% – ЛУН
За 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 квадратних метри житла, що на 38% менше, ніж роком раніше.
Про це йдеться в пресрелізі ЛУН.
Зазначається, що за офіційними підрахунками в Україні за 2022 рік з’явилося 74 312 квартир у багатоквартирних будинках та 18 281 приватний будинок.
За даними ЛУН, історично лідером з нового будівництва була Київська область, і за рік війни вона завершила на 29% менше нових метрів порівняно з попереднім роком, що можна вважати досить вдалим результатом.
Рекордсмени за кількістю нових приватних будинків:
- Київська область — 4132
- Львівська — 1816
- Волинська — 1391
- Закарпатська — 1365
- Рівненська — 1301
"В Києві ввели в експлуатацію у 2 рази менше житла, ніж роком раніше — 0.9 млн м² проти 1.96 млн м² у 2021. Попри війну в адміністративних межах столиці за 2022 рік з’явилося 100 нових приватних будинків з середньою площею 373 м²", – йдеться в повідомленні.
Рекордсмени за кількістю нових квартир стали:
- Київська область — 15 554
- Київ — 13 898
- Одеська область — 10 295
- Львівська область — 6873
- Вінницька область — 4849
Зазначається, що найкращі результати "рік до року" показали: Полтавська область +48% нових квадратних метрів, Вінницька – +11% та Чернігівська – +7%.
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Нагадаємо:
За 9 місяців 2022 року загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), скоротилась вдвічі у порівнянні з відповідним періодом 2021 року.