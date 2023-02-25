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Дефіцит в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль і не прогнозується  – Укренерго

Субота, 25 лютого 2023, 11:14 - Ігор Пилипів
 
getty images

Станом на ранок суботи, 25 лютого, споживання електроенергії дещо знизилось через вихідні, дефіцит потужності в системі відсутній, однак через значні пошкодження  в Одесі поки діють погодинні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Дефіцит  потужності в енергосистемі відсутній 2 тижні поспіль і наразі не прогнозується. Наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

Також через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

Додається, що в  Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

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Нагадаємо:

Через ворожі обстріли є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей і прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.



 











Укренерго електроенергія Одеса
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