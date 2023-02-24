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Канадські регулятори почали розслідування щодо конфіденційності даних у TikTok

П'ятниця, 24 лютого 2023, 19:57 - Олексій Павлиш

У Канаді розпочинають розслідування на федеральному рівні та на рівні провінцій щодо TikTok через занепокоєння з приводу збору, використання і розкриття особистої інформації на платформі.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Федеральний регулятор з питань конфіденційності, а також регулятори в Квебеку, Британській Колумбії та Альберті перевірять, чи відповідає практика TikTok канадському законодавству про конфіденційність.

Вони зосередяться на перевірці того, "чи отримується дійсна згода на збір, використання та розкриття особистої інформації", - йдеться в заяві.

Представник TikTok заявив, що конфіденційність і безпека користувачів "завжди є головним пріоритетом", і це розслідування дасть можливість "розставити всі крапки над "і" щодо того, як компанія захищає конфіденційність канадців.

Канада приєднується до урядів і регуляторів з усього світу, які ретельно вивчають TikTok через побоювання, що Китай може використовувати додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів. TikTok належить китайській компанії ByteDance Ltd.

Нагадаємо:

Європейська комісія тимчасово заборонила співробітникам використовувати TikTok через проблеми з безпекою, пов'язані з практикою збору даних у цій соціальній мережі.

Адміністрація Палати представників Конгресу США слідом за Сенатом заборонила використовувати популярний додаток для публікації коротких відео TikTok на робочих пристроях.

Економічна правда

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