У Мінцифри пропонують продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам "Дія.City"

Пільгу, яка звільняла компанії IT-сектора від сплати ПДВ упродовж останніх 10 років і припинила діяти з 1 січня 2023 року, можуть повернути для резидентів "Дія.City"

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

"Наразі тривають консультації... Ми запропонували, що давайте хоча б для резидентів "Дія.City" (продовжимо пільгу – ред.). Ця ініціатива надходила від IT-асоціацій, інших гравців. Вони запропонували такий підхід", - сказав Борняков.

За його словами, спочатку проводилися переговори з Мінфіном, комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики щодо продовження пільги для всіх компаній.

"Вони відмовляються, посилаючись на МВФ, а також на те, що, на їхнє переконання, бюджет втрачає надходження, які міг би отримувати", - зазначив заступник міністра.

За його словами, Мінцифри підтримує обидва варіанти: і продовження дії пільги тільки для резидентів "Дія.City", і її повернення для всіх.

Він пояснив, що пільга може бути повернута тільки шляхом ухвалення відповідного закону у Верховній Раді.

За даними Мінцифри, компанії-резиденти "Дія.City" у 2022 році збільшили відрахування до бюджету на 18,4% порівняно з 2021 роком. "І це при тому, що податкове навантаження зберігається майже на рівні спрощеної системи оподаткування", - додав Борняков.

Нагадаємо: У Міністерстві фінансів України не підтримують запровадження нової пільги для ІТ-сектору щодо звільнення програмних продуктів від податку на додану вартість. Детальніше про те, як ІТ-бізнес працює без пільги та скільки вона могла коштувати бюджету читайте у публікації: Технології втратили пільгу: як змінилась робота ІТ-бізнесу після повернення ПДВ

Економічна правда