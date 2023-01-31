У Раді хочуть внести зміни до держбюджету-2023: деталі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8399 про збільшення витрат держбюджету на 5,5 млрд грн.

Про це повідомила у Facebook голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

"Вчора з колегами зареєстрували зміни до Державного бюджету 2023 року, які напрацювали спільно з Мінфіном та Мінвідновлення. Проєкт може стати першими змінами до бюджету в цьому році. На сайті реєстраційний №8399", - написала Підласа.

За її словами, у законопроєкті, зокрема, запропоновано виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому розпорядників та бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також передати Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд грн) від Мінфіну до Мінвідновлення.

Крім цього, передбачається збільшення витрат бюджету на загальну суму 5,5 млрд.

З них 1,35 млрд грн - нова бюджетна програма на реконструкцію або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетської клініки у Києві та реабілітаційного центру у Львові) - кошти будуть залучені за рахунок кредиту від уряду Австрії.

1,12 млрд грн - на програму відбудови мостів (кредит Уряду Великої Британії).

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1,28 млрд грн - на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки (за рахунок повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття).

"Минулого року Мінекономіки видало 957 млн грн грантів по цій програмі, що дозволило створити 3380 нових робочих місць, тому програму однозначно потрібно буде продовжувати", - зазначила Підласа.

Також передбачається, що близько 1,094 млрд грн буде спрямовано на облаштування пунктів пропуску (за рахунок кредиту уряду Польщі), 365,7 млн грн - додатково підуть Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (за рахунок гранту Світового банку).

При цьому 285 млн грн буде спрямовано на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит уряду Польщі), 80 млн грн - підуть на закупівлю спецобладнання для лікарень (грант уряду Японії).

Підласа нагадала, що всі кредитні і грантові угоди вже підписані, погоджені, кошти частково виділені,тому йдеться лише про їх розподіл, а не про збільшення боргового навантаження.

"Всі кредитні і грантові угоди вже підписані, погоджені та частково виділені, а відтак, мова йде лише про їх розподіл, а не про збільшення боргового навантаження", - пояснила голова бюджетного комітету ВР.

Економічна правда