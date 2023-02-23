Новини 23 лютого: "Ашан" у переліку спонсорів війни, санкції проти фінансових установ РФ

Про "Ашан". Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Auchan" в перелік міжнародних спонсорів війни.

Про санкції. Верховна Рада схвалила запровадження економічних санкцій проти всіх фінансових установ РФ.

Про російську нафту. Мільйони барелів російської сирої нафти та палива були переправлені між танкерами всього в декількох кілометрах від узбережжя Греції, яка є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використовують, щоб обійти санкції ЄС проти Росії.

Про бідність. Вторгнення Росії в Україну призвело до того, що ще 8 мільйонів українців опинилися за межею бідності, однак ці цифри могли б бути більшими, якби не проведені Україною реформи напередодні війни.

Про обмін ламп. З 25 лютого українці в селах зможуть скористатися послугою з обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампи.

Ексклюзиви ЕП

30 тисяч отримають не всі. Як змінилися зарплати та пенсії для військових з 1 лютого

З чого складаються виплати військовим, чому держава урізала частину зарплат, що саме змінилося та як це вплине на пенсії нинішніх і колишніх військових.

Не наступили на граблі. Чому провал закону Офісу Зеленського про призначення землі – це добре

Рада провалила земельний законопроєкт, який розробив Офіс президента. Документ значно спростив би життя забудовникам і прибрав би ризики для інвесторів, але він містив також і чималі ризики. В чому справа?