Обмінювати лампи розжарювання на LED у селах почнуть із 25 лютого

З 25 лютого українці в селах зможуть скористатися послугою з обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампи.

Про це повідомляє Мінцифри.

До цього послуга була доступна в усіх містах та селищах міського типу України, крім тимчасово окупованих територій. За весь час українці подали заяви про обмін понад 3,5 млн ламп через "Дію".

Обмін здійснюється за спільною програмою уряду України та ЄС.

Подати заяву можна в Дії, а отримати лампи - у відділенні Укрпошти. Зазначається, що українці вже обміняли мільйони ламп.

"Зокрема скористатися послугою зможуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Загалом по відділеннях Укрпошти у селах розподілять 6,6 млн LED-ламп", - йдеться у повідомленні.

Подати заяву через Дію зможуть мешканці сіл, в яких працюють автоматизовані відділення Укрпошти. В інших населених пунктах отримати енергоощадні лампи можна буде без попереднього замовлення у застосунку.

Щоб подати заяву через Дію:

авторизуйтесь у Дії;

оберіть Послуги – Обмін лампочок;

вкажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи;

зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

"Якщо серед переліку населених пунктів не знайшли свій, зверніться безпосередньо у відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампами для обміну", - пояснили в уряді.

Нагадаємо:

Від початку роботи програми з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи на Укрпошті обміняли вже 5 млн ламп.

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Економічна правда