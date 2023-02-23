УЗ знизила перевезення зерна до портів через саботаж РФ "зернового коридору"

Щодобовий обсяг експортних перевезень зерна залізницею за останній тиждень знизився в середньому на 2-3 тис тонн на добу через штучні затримки в оформленні суден представниками РФ у складі інспекційних груп при координаційному центрі у Стамбулі.

Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку у четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, щодобовий обсяг експортних перевезень знизився до 108 тис тонн на добу.

"Якщо порівнювати поточні середньодобові показники з показниками тижневої давності, то можна констатувати незначне зменшення середньодобового обсягу перевезення зерна в експортному напрямку: сьогодні ми веземо в середньому 108 тис тонн на добу, тоді як тиждень тому - 110 тис тонн, головним чином, через зниження обсягів перевезень у бік морських портів", - зазначив Ткачов.

За його словами, обсяги перевезення зерна у напрямку сухопутних залізничних переходів зросли в середньому на 1 тис тонн на добу - майже до 34 тис тонн/добу.

Загалом у лютому (станом на 22 лютого) року УЗ вже перевезла в експортному сполученні 2,37 млн т зерна.

Нагадаємо:

Україна цього тижня звернеться до Туреччини та Організації Об'єднаних Націй з проханням розпочати переговори про продовження дії зернової угоди щонайменше на один рік та включення до угоди порту Миколаєва.

У Міністерстві закордонних справ та Мінінфраструктури України 15 лютого звинуватили Росії у зриві роботи "зернового коридору".

Економічна правда